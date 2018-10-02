Во Львове от кори умерла трехлетняя девочка. Из Жовквы ее доставили в Областную инфекционную больницу. Две недели медики боролись за жизнь ребенка. Но заболевание дало осложнение - воспаление головного мозга.

Кроме того, у девочки была патология центральной нервной системы, она весила всего 7 килограммов. Заразился ребенок скорее всего от родных. В семье трое детей и все перенесли корь.

Известно, что умершая не была привита. За последние сутки в больницы Львова поступили 6 детей с диагнозом "корь". По данным центра Минздрава - всего с начала года в Украине от осложнений умерли 14 человек.