Во Львове от кори умер ребенок [ Редактировать ]
Во Львове от кори умерла трехлетняя девочка. Из Жовквы ее доставили в Областную инфекционную больницу. Две недели медики боролись за жизнь ребенка. Но заболевание дало осложнение - воспаление головного мозга.
Кроме того, у девочки была патология центральной нервной системы, она весила всего 7 килограммов. Заразился ребенок скорее всего от родных. В семье трое детей и все перенесли корь.
Известно, что умершая не была привита. За последние сутки в больницы Львова поступили 6 детей с диагнозом "корь". По данным центра Минздрава - всего с начала года в Украине от осложнений умерли 14 человек.
по теме
На Прикарпатті закінчуються запаси вакцини від кору
В Україні зростає кількість хворих на кір. За останній тиждень занедужало понад півтисячі осіб. Найбільше в західних областях - на Львівщині, Івано-Франківщині та Закарпатті
На Прикарпатье растет количество заболевших корью (видео)
Корь снова наступает. С началом учебного года количество инфицированных стремительно растет. За последнюю неделю заболели около пятисот человек. Самая сложная ситуация во Львовской, Закарпатской и Ивано-Франковской областях
В Україні зростає кількість хворих на кір
Кір не відступає. В Україні збільшується кількість інфікованих. За останній тиждень занедужало більше півтисячі осіб
Вспышка сибирской язвы: в Одесской области появились блокпосты на дорогах
В Одесской области вспышка сибирской язвы. Заболели жители села Меняйловка. Все контролирующие ведомства подняты по тревоге
Маленька Аіша потребує невідкладної реабілітації
Зупинка серця і вегетативний стан. Допомоги небайдужих негайно потребує восьмирічна Аіша Суліман. У квітні цього року дитина просто знепритомніла у школі. Після чого пережила кілька ком та реанімацію