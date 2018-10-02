В Одесской области вспышка сибирской язвы. Заболели жители села Меняйловка. Все контролирующие ведомства подняты по тревоге. Подробнее о чрезвычайной ситуации - расскажет Андрей Анастасов.

Все пятеро заболевших находятся в Саратской райбольнице. Журналистов к ним не пускают. Диагноз "сибирская язва"уже Точно подтвержден у одного из пациентов, остальные - ждут лабораторных исследований. Состояние больных ближе к удовлетворительному, говорят врачи. У всех характерное воспаление на коже.

"Это так называемый специфический сибирско-язвенный карбункул Это спорообразующая бактерия, характеризуется тем, что длительный период времени - десятилетиями - может сохраняться в почве", - говорит Евгений Нагнойный, главврач Саратской центральной районной больницы.

А началось все неделю назад в селе Меняйловка. Четверо мужчин и женщина - помогали соседям - разделывали тушу внезапно умершей коровы. Как стало понятно Сейчас, погибла она от сибирской язвы. Животное не было вакцинировано и скорее всего заразилось на пастбище. Хозяйка думала: буренка просто заболела, и решила ее забить.

"Я сделала раствор, медик пришел, сказал мне, что делать, я сделала, думала, может, пройдет. Пришла - она уже валяется", - говорит Наталья Бурлак, жительница села Меняйловка.

Теперь на окраинах Меняйловки стоят вот такие блокпосты - с полицией и Нацгвардией. Правоохранители останавливают машины. Следят, чтобы люди не вывозили мясо - ведь оно может быть зараженным. Проверяют всех животных, которые теоретически контактировали с погибшей коровой.

"Введен 14-суточный карантин на вывоз крупного рогатого скота Провели полную проверку населения четырех сел на возможность заболеваемости сибирской язвой", - говорит Антон Лобан, председатель Саратской райгосадминистрации.

Пока новых случаев заболевания ни среди животных, ни среди людей специалисты не выявили. Но расслабляться рано: инкубационный период длится две недели. Впрочем, в облздраве успокаивают местных жителей.

"Мы четко знаем, что человек больной передать заболеваемость сибирской язвой другому человеку - не может: это исключено", - говорит Оксана Рокунец-Сорочан, замначальника Управления медицинской деятельности Одесской ОГА.

Кстати прививки от сибирской язвы в Украине не делают, а вакцин не закупают. Об этом сообщил гендиректор Центра общественного здоровья Минздрава Владимир Курпита. По его словам прививки могут предложить сотрудникам, чья работа связана с риском заражения сибирской язвой.

Стоит также отметить, что в данном случае речь идет о так называемой кожной форме сибирской язвы. По сравнению с легочной или кишечной - которые смертельно опасны - она самая легкая.