В это время под стенами Верховной Рады собрались представители Нацкорпуса. Активисты требовали упростить процедуру предоставления гражданства иностранцам-добровольцам.

Чего добились и обошлось ли в этот раз без столкновений, видела Лариса Зубенко.

Никита приехал в Киев из Питера в 2014. Говорит, воевать на Донбасс пошел по зову сердца. После двухлетней службы в "Азове" решил - хочет стать украинцем по паспорту.

"Со временем у меня вот как бы лично пришло, за себя могу сказать, я пришел к тому, что просто нет понимания у меня с гражданами России, и как с ними жить, даже если всем объявят амнистию в России, то люди те же останутся", - говорит Никита Макеев, бывший боец батальона "Азов".

Теперь он, как и 450 других добровольцев-иностранцев ждет, когда нардепы примут законопроект 3433. Документ позволит оформить гражданство без справки о несудимости, которую сейчас необходимо получать по месту прописки. Также по новым правилам добровольцы будут автоматически обеспечены видом на жительство в Украине, их не смогут принудительно возвращать в страны, которые не поддерживают территориальную целостность Украины.

"Дуже надіємося, що сьогодні депутати, які вже оголосили нам підтримку підтримають цей законопроект своїми голосуваннями вся бюрократична і юридична праця закінчилася, сьогодні нам треба лише проголосувати в нас є 450 добровольців, іноземних добровольців, які опинилися без громадянства, наразі 120 добровольців вже в червоній зоні, тобто вони в зоні екстрадиції", - говорит Родион Кудряшов, руководитель штаба "Национального корпуса".

С радостной новостью к митингующим выходит нардеп Андрей Билецкий - законопроект 3433 приняли в первом чтении. За проголосовали 252 народных избранника.

"Так, сьогодні зрушилося з мертвої точки, перше читання пройшло, до другого ми готові, правки уже з більшістю фракцій узгодили в найближчий час можемо поставити на друге читання і проголосувати цей законопроект дуже сподіваюся, що вже до початку нового року люди зможуть нормально почати отримувати українські паспорти", - говорит Андрей Билецкий, народный депутат, лидер "Национального корпуса".

Активисты Нацкорпуса зажгли файеры и пообещали вернуться к Раде во время второго чтения законопроекта.