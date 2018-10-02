Под Авдеевкой боевики бьют из запрещенных орудий [ Редактировать ]
Боевики на Донбассе снова бьют из запрещенных орудий. Сегодня трижды применяли крупные калибры в Ореховом, Луганском и Старогнатовке. Всего за день уже девять обстрелов. На позициях в районе Авдеевки побывал наш военкор Игорь Левенок.
"То у нас школьное перемирие, то хлебное, то еще какое-то придумают, как стреляли по нам так и валят, нам запрещено отвечать а они по нам лупят".
Меняются только названия, а суть неизменна. Перемирие бумажное. А вот война - настоящая. Окрестности Авдеевки. Ребята в окопах на боевых постах. Со стороны врага время от времени раздаются выстрелы.
"Только буквально с того направления было несколько выстрелов, вы видели они там копаются".
Это при том, что сегодня здесь должна быть полная тишина. На линии разграничения работает миссия ОБСЕ вместе с саперами, которые разминируют местность вокруг Донецкой фильтровальной станции, чтобы можно было отремонтировать водопровод.
"Разминируют вокруг местность, но сегодня разминируют, ОБСЕ уедет и они опять мин наставят", - говорит Валентин военнослужащий вооруженных сил Украины.
У наших бойцов приказ - только наблюдать. А вот боевики наблюдают, копают и стреляют. Днем обустраивают новые позиции, а ночью из них уже палят по украинцам.
"Да, вот буквально вчера три человека в наглую вишлы по пояс копаться. Товарищи же не скромние, решили покопаться".
Эту высоту наши армейцы называют "Гора-терпила", потому что враг ее больше всего забрасывает своими смертоносными железками. Вот, посмотрите сколько их здесь. А военные должны все это терпеть, ведь перемирие.
Среди бойцов в окопах много молодых ребят. А за плечами несколько лет службы. Кое-кто уже имеет и ранения. Как вот этот солдат с позывным "найк". Ему двадцать два. В конце августа вражеская пуля прошила парню ногу.
"Я вот только из госпиталя приехал второй или третий день вот стою. Все отлично, живой здоровой вот стою на ногах", - говорит позывной "Найк", военнослужащий вооруженных сил Украины.
А это Александр, из Черниговской области. Ему - двадцать четыре. На гражданке был бы конструктором.
"Я инженер-технолог по производству и эксплуатации двигателей и энергетических установок летательных апаратов".
Но Александр выбрал другой путь. Стал защитником Родины и не жалеет.
"По специальности пускай работают те, у кого нет возможности служить. Есть физические отклонения, что мешают служит. А я здоров. Почему не пойти защищать родину. Это обязанность каждого мужчины. Каждого гражданина этой страны", - говорит Александр Курило, военнослужащий вооруженных сил Украины.
Бить врага ребята готовы. Говорят, для того и пришли в армию.
"Нормальные, физически здоровые ребята, бл…. Нам только дай команду мы их в Москву выгоним", - говорит Юрий, военнослужащий вооруженных сил Украины.
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