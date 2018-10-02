Боевики на Донбассе снова бьют из запрещенных орудий. Сегодня трижды применяли крупные калибры в Ореховом, Луганском и Старогнатовке. Всего за день уже девять обстрелов. На позициях в районе Авдеевки побывал наш военкор Игорь Левенок.

"То у нас школьное перемирие, то хлебное, то еще какое-то придумают, как стреляли по нам так и валят, нам запрещено отвечать а они по нам лупят".

Меняются только названия, а суть неизменна. Перемирие бумажное. А вот война - настоящая. Окрестности Авдеевки. Ребята в окопах на боевых постах. Со стороны врага время от времени раздаются выстрелы.

"Только буквально с того направления было несколько выстрелов, вы видели они там копаются".

Это при том, что сегодня здесь должна быть полная тишина. На линии разграничения работает миссия ОБСЕ вместе с саперами, которые разминируют местность вокруг Донецкой фильтровальной станции, чтобы можно было отремонтировать водопровод.

"Разминируют вокруг местность, но сегодня разминируют, ОБСЕ уедет и они опять мин наставят", - говорит Валентин военнослужащий вооруженных сил Украины.

У наших бойцов приказ - только наблюдать. А вот боевики наблюдают, копают и стреляют. Днем обустраивают новые позиции, а ночью из них уже палят по украинцам.

"Да, вот буквально вчера три человека в наглую вишлы по пояс копаться. Товарищи же не скромние, решили покопаться".

Эту высоту наши армейцы называют "Гора-терпила", потому что враг ее больше всего забрасывает своими смертоносными железками. Вот, посмотрите сколько их здесь. А военные должны все это терпеть, ведь перемирие.

Среди бойцов в окопах много молодых ребят. А за плечами несколько лет службы. Кое-кто уже имеет и ранения. Как вот этот солдат с позывным "найк". Ему двадцать два. В конце августа вражеская пуля прошила парню ногу.

"Я вот только из госпиталя приехал второй или третий день вот стою. Все отлично, живой здоровой вот стою на ногах", - говорит позывной "Найк", военнослужащий вооруженных сил Украины.

А это Александр, из Черниговской области. Ему - двадцать четыре. На гражданке был бы конструктором.

"Я инженер-технолог по производству и эксплуатации двигателей и энергетических установок летательных апаратов".

Но Александр выбрал другой путь. Стал защитником Родины и не жалеет.

"По специальности пускай работают те, у кого нет возможности служить. Есть физические отклонения, что мешают служит. А я здоров. Почему не пойти защищать родину. Это обязанность каждого мужчины. Каждого гражданина этой страны", - говорит Александр Курило, военнослужащий вооруженных сил Украины.

Бить врага ребята готовы. Говорят, для того и пришли в армию.

"Нормальные, физически здоровые ребята, бл…. Нам только дай команду мы их в Москву выгоним", - говорит Юрий, военнослужащий вооруженных сил Украины.