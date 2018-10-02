Полиция конфисковала партию янтаря на полмиллиона гривен [ Редактировать ]
В Ривненской области снова конфисковали янтарь. В этот раз - на полмиллиона гривен.
Полицейские обыскали дома в двух населенных пунктах. В одном из сел мужчина хранил дома почти 20 килограммов ценного камня.
Еще пять - нашли у жителя другого поселка. Обоих подозревают в незаконных сделках с янтарем. Кому планировали продать товар - полиция еще выясняет.
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