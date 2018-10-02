Освоить лидерские качества и изменить страну. Будущих чиновников, политиков и волонтеров готовят в Харькове. Этот филиал Украинской академии лидерства стал первым на Востоке Украины. Сегодня со студентами делилась опытом глава региона Юлия Светличная.

Алена Юрченко из Винницкой области, поступила в Украинскую академию лидерства в этом году. Филиалы есть в шести городах Украины, студентов распределяют по принципу случайного выбора. Алене достались Харьков и Черновцы. Она выбрала - Харьков. После месяца учебы у девушки амбициозные планы.

"До академії у мене не було якоїсь такої визначеності у своїй професії. Зараз я планую створити себе, можливо, як депутата. Це платформа, можна сказати, для розвитку особистості", - говорит Алена Юрченко, студентка харьковского филиала Украинской академии лидерства.

А вот Александр Матушкин пришел в академию после учебы в Киевском университете имени Тараса Шевченко. Объясняет: не хватало понимания, как жить. Поэтому переселенец из Крыма взял академотпуск и приехал в Харьков.

"Це, справді, неймовірний досвід комунікації, відвертості. Певним чином ораторського мистецтва. І самоорганізації. Ми вже самоскординувалися, поділилися на департаменти", - говорит Александр Матушкин, студент харьковского филиала Украинской академии лидерства.

Студенты отмечают: программу может осилить каждый. Есть время и для лекций, и для саморазвития. В период учебы реализуют разные проекты. Помогают пенсионерам, работают с детьми, сотрудничают с чиновниками. Есть также программы, касающиеся профориентации молодежи и здорового образа жизни. Кроме этого, студенты помогают бойцам на Донбассе.

"Ось ця сітка, яку ми плетемо з певною організацією, яка допомагає воїнам АТО захиститися", - говорит Алена Юрченко, студентка харьковского филиала Украинской академии лидерства.

Периодически в академии проводят встречи с успешными людьми. Сегодня ребята задавали вопросы главе Харьковской области. По словам Юлии Светличной до 2030 года необходимо полностью обновить подходы к системе гос-управления, а главное активнее привлекать молодых людей.

"Навчання повинно бути сучасним, цікавим і йти в ногу із новітніми технологіями. Саме ці принципи сповідує Академія лідерства. - Саме молоді, амбітні, завзяті, досвідчені, європейські лідери повинні бути у розвитку нашої держави. Ми завжди відкриті для того, щоб молоде покоління добивалося нових результатів і, звичайно, вступало до лав" виконавчої влади на місцях", - говорит Юлия Светличная, председатель Харьковской ОГА.

Обучение в академии бесплатно, программа расчитана на 10 месяцев. Сейчас в харьковском филиале лидерские качества приобретают сорок два студента из четырнадцати регионов страны.