В Украине повышают тарифы на воду [ Редактировать ]
В Украине коммунальные службы начали повышать тарифы на водоснабжение и водоотвод.
Так, в сентябре в Житомире тарифы подняли на 11%, а столичный "Киевводоканал" анонсировал их рост на 17,2% за 1 кубометр - до 19,6 гривны). В других городах аналогичные платежи поднимут на 15-50%, передает UBR.
"Рост расходов на оборудование, материалы, реагенты, зарплаты, электроэнергию ведет к удорожанию водоснабжения. Поэтому повышение тарифов неизбежно. Его целесообразно привязывать к росту минимальной заработной платы. В бюджет 2019 заложено повышение зарплаты на 12% (до 4 170 гривны). Примерно в такой же мере - минимум на 10-15% - следует ожидать роста расценок водоканалов", - прокомментировал директор Ассоциации водоканалов Украины Александр Шкинь.
Глобально эксперты разделяют все причины подорожания воды на две группы:
- Растущие расходы коммунальных предприятий на замену изношенного оборудования. Большинство труб водопроводов не менялось с 80-х годов прошлого века и многие находятся в совсем изношенном состоянии - проржавели и постоянно прорываются.
- Рост операционных расходов на водоснабжение. Сюда входит удорожание электроэнергии, трубы, реагентов, зарплат персоналу.
"Наилучшее качество водопроводной воды в Украине фиксировалось в Чернигове, Сумах, Полтаве, Ивано-Франковске, где водоснабжение как правило идет из глубоких подземных горизонтов. В Чернигове, например, воду берут из скважин глубиной 700 и более метров, где естественно, нет никакого антропогенного загрязнения. Эта вода в обеззараживании не нуждается", - рассказал Александр Шкинь.
При этом значительная часть украинских городов снабжается из поверхностных водоемов.
"В Виннице, на реке Южный Буг из которой идет водоснабжение города, строят плотины, создают пруды для разведения рыбы. В итоге качество воды ухудшатся. Аналогичные проблемы есть на реке Рось, которая снабжает питьевой водой Белую Церковь. Остро стоит вопрос низкого качества воды в городах, которые получают водоснабжение из Днепра. Повсюду необходимы расходы на водоподготовку и обеззараживание. Остановка же производства жидкого хлора в Украине приводит к расходам на закупку импортных реагентов", - рассказал Шкинь.
Тем временем киевляне ждут включения горячей воды.
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