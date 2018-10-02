Визит Чемпионов. Легенды мирового бокса посетили один из киевских детдомов. Спортсмены пообщались с воспитанниками и устроили для них автограф-сессию. Все подробности расскажет Богдан Вербицкий.

"К нам сегодня будут приезжать боксеры. Они взрослые и у них есть сила. И у них есть такие бицухи! Мы будем сегодня танцевать".

Центр "город счастливых детей". Воспитанники повторяют стихи и готовятся к выступлению. До визита титулованных гостей - считанные минуты.

"У нас таке в перший раз, тому ми трошечки хвилюємося. І діти і ми. В них мрія така, стати боксером, захищати нас", - говорит Зоя Кашнар, воспитательница первой группы.

Мечта есть и у Миши. Визит известных боксеров для него больше, чем просто праздник. Парень ждет своего кумира - Леннокса Льюиса.

"Мне нравится как он бъет и как он от ударов вот так вот "хух""хух". Я хочу взять автограф", - говорит Михаил Шевцов.

Этот визит важен и для самих легенд мирового бокса.

"Самое важное - не забывать свое детство. После каждого полученного титула WBC, после каждой победы, ты не должен забывать кто ты и откуда", - говорит Эвандер Холифилд.

"Я здесь четвертый раз. Я счастлив еще раз сюда вернуться и увидеться с детьми. Киев прекрасный город. Он разрастается. Мне нравятся люди в этом городе", - говорит Леннокс Льюис.

Визит именитых боксеров состоялся в рамках 56 конгресса WBC. Подобное мероприятие в Киеве проводят впервые.

"Очень хорошо, что WBC откликнулась на посещение этого дома счастливых детей. И может кто-то из них станет великим спортсменом. Мы пришли не с пустыми руками, с подарками, но в первую очередь - это эмоции", - говорит Виталий Кличко.

И эмоции дарили не только гости. Чемпионы мира дали несколько советов мальчишкам. Говорят, главное - здоровое питание.

"Передай им, - если хотят быть такими большими и сильными, как я, они должны есть много овощей".

После пямятного фото с воспитанниками центра, журналисты решили выяснить, не хотят ли спортсмены снова надеть боксерские перчатки.

"Не хотите ли вы провести между собой еще один бой? - Вы что? Какой бой? Он потолстел".

Сережа говорит, этот день запомнит на всю жизнь. Ведь его главная мечта уже стала реальностью

"Удалось взять автограф пожали и пять давали".

С легендами мирового бокса встретился сегодня и президент Петр Порошенко. По его словам, Украина прославилась в боксерском мире, поскольку это родина не одного чемпиона.

Также глава государства поблагодарил президента Всемирного Боксерского совета Маурисио Сулеймана за визит и благотворительный аукцион. Собранные на нем 200 тысяч долларов отдадут на реконструкцию боксерского зала в Мариуполе.

"Так, нехай він в 15 кілометрах від фронта, але це дуже символічно, що пріорітет по розвитку спорта ми надаємо саме Донбасу. Тисячі хлопців з вулицб прийдуть після сьогоднішньої акції в боксерські зали і якщо не сотні, то десятки світових чемпіонів народилися і народяться саме в наслідок вашої, або нашої сьогодншіньої події", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.