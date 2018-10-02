Цены на нефть марок Brent и WTI перешли к снижению. Оно незначительное, однако наблюдается после достижения рекордной за три с половиной года отметки.

Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,31 доллара (0,36%) - до 84,67 доллара за баррель, передает "Корреспондент".

Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,30 доллара (0,40%) - до $75 за баррель.

Причиной такого поведения на рынке называют то, что игроки ожидают еженедельных статистических данных о запасах "черного золота" в США.

За день до этого цена нефти марки Brent превысила отметку в 84 доллара за баррель, что произошло впервые с 10 ноября 2014 года, а утром 2 октября марка торговалась более чем за 85 долларов за баррель.