Нефть дешевеет после рекордного роста [ Редактировать ]
Цены на нефть марок Brent и WTI перешли к снижению. Оно незначительное, однако наблюдается после достижения рекордной за три с половиной года отметки.
Цена декабрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures опустилась на 0,31 доллара (0,36%) - до 84,67 доллара за баррель, передает "Корреспондент".
Стоимость нефти WTI с поставкой в ноябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на 0,30 доллара (0,40%) - до $75 за баррель.
Причиной такого поведения на рынке называют то, что игроки ожидают еженедельных статистических данных о запасах "черного золота" в США.
За день до этого цена нефти марки Brent превысила отметку в 84 доллара за баррель, что произошло впервые с 10 ноября 2014 года, а утром 2 октября марка торговалась более чем за 85 долларов за баррель.
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