ОБСЕ выдвинула требования по Донбассу в Минске [ Редактировать ]
ОБСЕ призвала приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска на Донбассе.
Об этом говорится в совместном заявлении спецпредставителя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика и главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине послом Эртугрула Апакана по результатам переговоров в Минске 2 октября, сообщает БЕЛТА.
"Как известно, 30 сентября под Горловкой в результате подрыва на мине погибли трое детей, один ребенок был ранен. В тот же день еще один подросток получил ранения вследствие обстрела в Старомихайловке. Очевидно, что есть необходимость принять срочные меры по гуманитарному разминированию. В этой связи мы с послом Эртугрулом Апаканом разработали совместное заявление. Мы среди прочего призываем стороны приступить к безотлагательному и полному гуманитарному разминированию населенных пунктов и пунктов пропуска", - заявил Сайдик.
В заявлении выражается глубокое огорчение произошедшими трагедиями с детьми: "К сожалению, слишком много подобных случаев имело и имеет место быть вследствие продолжающегося между сторонами конфликта, сопровождающегося, в частности, неизбирательной укладкой мин и аналогичных взрывных устройств вдоль линии соприкосновения. Такая ситуация впредь недопустима. Все участки, на которых имеются мины и самодельные взрывные устройства, представляющие угрозу для жизни гражданского населения, особенно для детей и подростков, должны быть безотлагательно разминированы по гуманитарным соображениям".
Кроме призыва к разминированию, ОБСЕ также требует оповещать население о зонах риска и об уже разминированных участках.
В заявлении напоминается, что согласно Минским соглашениям все стороны обязались осуществлять противоминную деятельность.
После того, как трое детей погибли в результате взрыва боеприпаса вблизи оккупированной Горловки, СММ ОБСЕ обнародовала информацию о погибших детях на Донбассе в 2018 году.
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