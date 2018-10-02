Власть провалила заявленный "курс реформ" - Оппоблок [ Редактировать ]
"Оппозиционный блок" обнародовал заявление, в котором требует отчета правительства Украины.
"Власть провалила заявленный "курс реформ". В стране идет планомерный и целенаправленный развал всех систем жизнеобеспечения населения. Медицинская, образовательная и пенсионная реформы превратились в страшный эксперимент на выживание. В октябре месяце в школах нет учебников. Развалена система здравоохранения и эпидемиологического контроля: массово травятся дети, в стране вспыхивают эпидемии, которые были забыты еще в прошлом веке. Сначала корь, теперь вспышка сибирской язвы в Одесской области. Лекарств и вакцин нет", - сказано в заявлении.
"Большинство украинских семей обречены на бедность. Доходы населения не успевают за инфляцией. Дефицит Пенсионного фонда бьет рекорды. Долги по коммуналке превысили 38 млрд гривен, а правительство планирует еще поднимать тарифы. Мизерные пенсии загнали пожилых людей в нищету. Власть занята политической кампанейщиной и экспериментами с гуманитарной политикой. Преодоление кризиса в экономике Украины ее не интересуют, как не интересуют и люди, которым элементарно не за что жить", - говорится в документе.
"Предложенный правительством проект бюджета на 2019 год продолжает политику построения полицейского государства с нищими гражданами.
"Оппозиционный блок" требует немедленного отчета Кабинета Министров в парламенте. Общество должно знать, почему правительство не в состоянии обеспечить нормальные условия жизни людей.
Чтобы остановить обнищание украинских семей и сползание страны к национальной катастрофе, "Оппозиционный блок" подготовил изменения в бюджет на 2019 год и будет добиваться их принятия.
Мы также будем добиваться политической ответственности и отставки Ульяны Супрун и руководства НАК "Нафтогаз Украины", - подчеркивается в заявлении.
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