В прибрежной части села Санжейка Овидиопольского района Одесской области произошел масштабный оползень. На опубликованных в сети фото видно, что от склона откололся немалый участок.

Об этом сообщает "Думская", публикуя соответствующие фото.

По данным городской администрации, обвалился почти километровый участок склона. Угрозы для обвала зданий пока нет.

Сейчас решается вопрос об ограждении опасной территории и дальнейших действиях.

Ранее на Прикарпатье оползень "оторвал" от жизни пять сел.