Кровавая драка: в Киеве жестоко убили рома (фото) [ Редактировать ]
Фото: из открытых источников
В Киеве на Русановских садах произошла драка между ромами, в результате которой жизни лишился один человек.
"Подрались двое ромов, один убил другого с особой жесткостью молотком по голове, нанося удары по уже бессознательному пострадавшему", - сообщает dtp.kiev.ua.
Ранее группа лиц напала на лагерь ромов в лесном массиве под Львовом.
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