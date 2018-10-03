В Киеве на Русановских садах произошла драка между ромами, в результате которой жизни лишился один человек.

"Подрались двое ромов, один убил другого с особой жесткостью молотком по голове, нанося удары по уже бессознательному пострадавшему", - сообщает dtp.kiev.ua.

Ранее группа лиц напала на лагерь ромов в лесном массиве под Львовом.