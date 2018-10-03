В турецком Стамбуле автомобиль наехал на пешеходов. Об этом сообщает NTV.

Инцидент случился в оживленном районе Бакыркей. В результате наезда пострадали пять человек.

Водитель автомобиля поссорился со своей спутницей. В ссору попытались вмешаться прохожие, однако мужчина разозлился еще больше, сел в автомобиль и начал сбивать прохожих.

По данным СМИ, мужчину задержали и доставили в полицию.

Недавно в Китае автомобиль въехал в толпу.