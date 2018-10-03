Решил отомстить: в Стамбуле автомобиль въехал в толпу [ Редактировать ]
В турецком Стамбуле автомобиль наехал на пешеходов. Об этом сообщает NTV.
Инцидент случился в оживленном районе Бакыркей. В результате наезда пострадали пять человек.
Водитель автомобиля поссорился со своей спутницей. В ссору попытались вмешаться прохожие, однако мужчина разозлился еще больше, сел в автомобиль и начал сбивать прохожих.
По данным СМИ, мужчину задержали и доставили в полицию.
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