Если Кремль и дальше продолжит нарушать Договор о запрете ракет средней и малой дальности, Соединенные Штаты Америки угрожают уничтожить это вооружение.

Такое заявление сделала посол США в НАТО Кей Бейли-Хатчинсон, сообщает "Голос Америки".

Она призвала Россию прекратить свою программу по разработке крылатых ракет, что является запрещенными Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

По ее словам, Россия, разрабатывая систему наземного базирования, нарушает договор 1987 года.

"Несмотря на то, что Вашингтон, как и раньше, является приверженным дипломатическому пути решения проблемы, США готовы и на более жесткие меры, если Москва не прекратит нарушать договор. В этом случае мы рассмотрим возможность уничтожить российскую ракету, которая может поразить цели в каждой из стран НАТО", - подчеркнула Хатчинсон.

Как подчеркнула постоянный представитель официального Вашингтона в НАТО, среди контрмер, на которые может пойти ее страна, будет уничтожение ракет России.

Напомним, что Украина подала иск в Европейский суд по правам человека против России из-за нарушений Москвой прав украинских политических заключенных.