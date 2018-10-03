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В поединке второго тура Лиги чемпионов УЕФА французский "Лион" при пустых трибунах принимал гранда украинского футбола - донецкий "Шахтер".



Уже в дебюте поединка "горняки" завладели инициативой и имели несколько стопроцентных моментов, однако реализация не позволяла открыть счет на табло.

За что украинская команда едва не поплатилась: французы вывели Дембеле на рандеву с Пятовым, где украинский голкипер переиграл форварда "олимпийцев".

В концовке первого тайма связка "Шахтера" Исмаили-Мораес организовала гол в "раздевалку". Бразильский защитник прострелил в центр штрафной, где находился Мораес, а последний умело подрезал мяч в ближний угол ворот.

Старт второго тайма ознаменовался попытками "Лиона" сравнять счет. По сути, французам это удалось, но несколькими секундами ранее арбитр зафиксировал положение вне игры. Затем "Шахтер" снова наказал французов: Алан Патрик после перехвата Николая Матвиенко переадресовал мяч Мораесу, который точным ударом в дальний угол ворот удвоил преимущество "оранжево-черных".

Такой расклад явно не устраивал французский клуб, и "олимпийцы" за две минуты сумели установить равенство на табло, доказав, что победа в первом туре над "Манчестер Сити" была не случайной. Сперва на 70-й минуте Дембеле после навеса с левого фланга от Фекира оставил ни с чем Пятова и центральных защитников "горняков", а через пару минут Дюбуа первым же касанием замкнул прострел Ауара.

"Лион" вполне мог забить быстрый третий мяч, ровно так, как и донецкий клуб вырвать победу в концовке поединка, но финальный свисток засвидетельствовал итоговый счет 2:2. Вторая результативная ничья для "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов, а французы пока идут без поражений, возглавляя квартет F.

Лига Чемпионов 2018-19. Групповой турнир. Группа F.

"Лион" - "Шахтер" 2:2 (0:1)



Голы: Жуниор Мораес, 44 (0:1); Жуниор Мораес, 55 (0:2) - Дембеле, 70 (1:2); Дюбуа, 72 (2:2).



"Лион": Антони Лопеш; Денайер; Дюбуа; Марсело Г.; Менди Ф.; Тусар; Ндомбеле (Папе Шейк, 87); Ауа; Фекир; Траоре Б. (Депай, 63); Дембеле (Корне, 81).



"Шахтер": Пятов; Матвиенко Н.; Кривцов; Ракицкий; Исмаили; Степаненко; Майкон Барберан; Алан Патрик (Коваленко Вик., 75); Марлос (Фернандо, 91); Тайсон; Жуниор Мораес (Кайоде, 83).



Предупреждения: Фекир, 46

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