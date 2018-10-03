У берегов западной Греции патрульные перехватили судно под украинским флагом, перевозившее 65 нелегальных мигрантов.

Об этом сообщает Ekathimerini.com.

Трое иностранцев в возрасте 32, 30 и 37 лет были арестованы по обвинению в контрабанде. Также задержаны 2 других подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин.

Они были водителями грузовика, который ждал прибытия мигрантов на берег.

В начале сентября в Крыму задержали украинское судно.



