У берегов Греции задержали украинское судно [ Редактировать ]
У берегов западной Греции патрульные перехватили судно под украинским флагом, перевозившее 65 нелегальных мигрантов.
Об этом сообщает Ekathimerini.com.
Трое иностранцев в возрасте 32, 30 и 37 лет были арестованы по обвинению в контрабанде. Также задержаны 2 других подозреваемых - 36-летний грек и 37-летний иностранный гражданин.
Они были водителями грузовика, который ждал прибытия мигрантов на берег.
В начале сентября в Крыму задержали украинское судно.
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