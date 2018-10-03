3 октября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
3 октября - 276-й день года (277-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 89 дней.
3 октября отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций.
Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.
Сегодня также День без грубых слов. В жизни каждого из нас случаются неприятности и стрессы. Поэтому если сегодня что-то пошло не так, не стоит ругаться и кричать. Посмотрите на проблему с другой стороны, ведь все, что ни случается - к лучшему.
Православная церковь отмечает народный праздник - Евстафий Ветряк. Вспоминает святого мученика Евстафия.
По преданию милосердный военачальник Плакида после чудесного явления распятого Христа и голоса, обещавшего не оставлять его в будущих трудностях, вместе со своей семьей принял крещение и стал последователем Христа.
Народные приметы на 3 октября:
- Северный ветер 3 октября - холода скоро наступят, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней.
- Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный - сильные ливни.
- Паутина 3 октября летает и туман стоит - осень будет теплой, а зима наступит нескоро.
- Много шишек на нижних ветках ели - ждите ранних морозов.
- Если шишек больше вверху, то, в соответствии с приметами, холодным будет конец зимы.
- Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.
Сегодня День ангела празднуют Иона, Иоанн, Олег, Тереза.
Также узнайте, какие еще праздники украинцы будут отмечать в октябре.
по теме
26 сентября: какой сегодня праздник
26 сентября - 269-й день года (270-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 96 дней
23 сентября: какой сегодня праздник
23 сентября - 266-й день года (267-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 99 дней
22 сентября: какой сегодня праздник
22 сентября - 265-й день года (266-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 100 дней
14 сентября: какой сегодня праздник
14 сентября - 257-й день года (258-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 108 дней
13 сентября: какой сегодня праздник
13 сентября - 256-й день года (257-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 109 дней