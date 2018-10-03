3 октября - 276-й день года (277-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 89 дней.

3 октября отмечают Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом. Дата эта не относится к числу официальных, так как не имеет подобного статуса и не была учреждена ни одной из международных организаций.

Тем не менее, медики и социальные работники по всему миру бьют тревогу и призывают человечество обратить внимание на проблему алкоголизации и ее последствия.

Сегодня также День без грубых слов. В жизни каждого из нас случаются неприятности и стрессы. Поэтому если сегодня что-то пошло не так, не стоит ругаться и кричать. Посмотрите на проблему с другой стороны, ведь все, что ни случается - к лучшему.

Православная церковь отмечает народный праздник - Евстафий Ветряк. Вспоминает святого мученика Евстафия.

По преданию милосердный военачальник Плакида после чудесного явления распятого Христа и голоса, обещавшего не оставлять его в будущих трудностях, вместе со своей семьей принял крещение и стал последователем Христа.

Народные приметы на 3 октября:

Северный ветер 3 октября - холода скоро наступят, а если ветер дует с южной стороны, то впереди будет много теплых дней.

Западный ветер предвещает мокрую погоду и осадки, а восточный - сильные ливни.

Паутина 3 октября летает и туман стоит - осень будет теплой, а зима наступит нескоро.

Много шишек на нижних ветках ели - ждите ранних морозов.

Если шишек больше вверху, то, в соответствии с приметами, холодным будет конец зимы.

Если человек родился 3 октября, то его талисманом является нефрит.

Сегодня День ангела празднуют Иона, Иоанн, Олег, Тереза.

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