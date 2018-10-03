ОБСЄ не допускають до місця загибелі дітей у Горлівці - Геращенко

Росіяни та їхні ставленики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ та українських правоохоронців до місця загибелі дітей у Горлівці. Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці за підсумками переговорів у Мінську