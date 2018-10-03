На Донбасі противник порушує тишу забороненим озброєнням [ Редактировать ]
Ворог знову почав застосовувати на Донбасі озброєння, заборонене мінськими угодами. Російсько-окупаційні війська 9 разів порушили режим припинення вогню, зокрема і з важких гармат.
Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину.
Противник відкривав прицільний вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил у районі Кримського, Оріхового, Старогнатівки, Чермалика та Павлополя.
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