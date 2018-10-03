У метро Лондона зарізали людину [ Редактировать ]
У Лондоні чоловік з ножем напав на пасажира потяга. Поліція повідомляє про одного пораненого. Напад стався в час пік в поїзді лондонського метро, неподалік від станції "Хакні Сентрал" на сході Лондона.
Пораненого госпіталізували, його життю нічого не загрожує. Рух поїздів гілкою тимчасово припинили, дороги в районі події перекрили. Нападника затримали, тепер поліція встановлює мотиви його вчинку.
по теме
Отравление Скрипалей: подозреваемых задерживали в Европе
Российские разведчики направлялись в Швейцарию, чтобы получить доступ к данным лаборатории в Шпице
Кровавая драка: в Киеве жестоко убили рома (фото)
В Киеве на Русановских садах произошла драка
В США пытались отравить главу Пентагона
В США попытались отравить главу Пентагона и руководителя военно-морских операций ВМС
Познакомились в интернете: в Борисполе "альфонс" обокрал женщину
В Борисполе мужчина обокрал женщину с которой познакомился в интернете
Японія та Британія провели спільні навчання
Перші в історії спільні навчанні сухопутних військ розпочали Британія та Японія. Триватимуть маневри до 12 жовтня, у центральній частині Японії, на базі тренувального табору Кіта Фудзі й на полігонах у префектурі Сідзуока