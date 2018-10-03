У Лондоні чоловік з ножем напав на пасажира потяга. Поліція повідомляє про одного пораненого. Напад стався в час пік в поїзді лондонського метро, неподалік від станції "Хакні Сентрал" на сході Лондона.

Пораненого госпіталізували, його життю нічого не загрожує. Рух поїздів гілкою тимчасово припинили, дороги в районі події перекрили. Нападника затримали, тепер поліція встановлює мотиви його вчинку.