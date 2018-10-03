Сам прем'єр Пашинян пообіцяв подати у відставку

У Вірменії відправили у відставку низку міністрів і губернаторів. Всі держслужбовці належать до партій "Процвітаюча Вірменія" і "Дашнакцутюн".

Звільнення ініціював прем'єр-міністр Нікол Пашинян після того, як представники обох партій проголосували за поправки в регламент Національних зборів країни.

Згідно з ними процедура розпуску парламенту значно ускладнюється. Скандальний законопроект викликав обурення серед населення - сотні людей вийшли на мітинг біля будівлі парламенту.

Сам прем'єр Пашинян пообіцяв подати у відставку. Його наступника парламент має обрати протягом семи днів. Якщо цього не станеться, то у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.