У Вірменії масово звільнили міністрів та губернаторів [ Редактировать ]
У Вірменії відправили у відставку низку міністрів і губернаторів. Всі держслужбовці належать до партій "Процвітаюча Вірменія" і "Дашнакцутюн".
Звільнення ініціював прем'єр-міністр Нікол Пашинян після того, як представники обох партій проголосували за поправки в регламент Національних зборів країни.
Згідно з ними процедура розпуску парламенту значно ускладнюється. Скандальний законопроект викликав обурення серед населення - сотні людей вийшли на мітинг біля будівлі парламенту.
Сам прем'єр Пашинян пообіцяв подати у відставку. Його наступника парламент має обрати протягом семи днів. Якщо цього не станеться, то у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори.
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