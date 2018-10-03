Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий поделилась с подписчиками снимком и нарвалась на критику. Соотвествующее фото она выложила на своей странице в Instagram.

Она предстала перед поклонниками в черно-белом наряде, дополнив его белыми сапогами на высоких каблуках.

"Сапоги, как копыта. Это не ваш стиль. Вам не подходит. Они для длинноногих. Это какой-то ужас", - пишут в комментариях.

Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий сделала скандальное "любовное" заявление.