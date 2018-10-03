"Это какой-то ужас": Повалий жестоко раскритиковали за внешний вид [ Редактировать ]
Народная артистка Украины, певица Таисия Повалий поделилась с подписчиками снимком и нарвалась на критику. Соотвествующее фото она выложила на своей странице в Instagram.
Она предстала перед поклонниками в черно-белом наряде, дополнив его белыми сапогами на высоких каблуках.
Публикация от Таисия Повалий (@tpovaliyofficial)
"Сапоги, как копыта. Это не ваш стиль. Вам не подходит. Они для длинноногих. Это какой-то ужас", - пишут в комментариях.
Ранее мы писали о том, что Таисия Повалий сделала скандальное "любовное" заявление.
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