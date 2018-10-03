Украинский научно-исследовательский метеорологический институт Национальной академии наук прогнозирует похолодание до -12 в октябре. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Вазира Мартазинова, передают "Українські Новини".

"К 18-му числу - похолодание. Похолодание пойдет с севера до -4 сначала, потом с северо-востока придет более сильное похолодание, которое даст температуру на территории Украины -6...-8 в восточной части Украины. Похолодание, которое мы ожидаем после 20-го числа значительные - на территорию Украины надвигается -10...-12 25-го и 26-го числа температура -6...-8. Восточная часть Украины будет больше подвержена холодным процессам в это время", - сказала она.

В то же время Мартазинова отметила, что первая половина октября будет теплой.

В первой декаде температура ночью могут быть заморозки, а во второй декаде ожидается повышение температуры, в том числе ночной.

Во второй половине октября также ожидаются осадки, однако их среднее количество будет ниже средних показателей предыдущих лет.

В ноябре ожидается относительно устойчивый температурный режим с похолоданием в конце месяца.

Также возможно выпадение снега.

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