На цьому наголосив представник спостережної місії в тристоронній контактній групі

В ОБСЄ закликають до невідкладного розмінування населених пунктів та пунктів пропусків вздовж лінії розмежування. На цьому наголосив представник спостережної місії в тристоронній контактній групі Мартін Сайдік.

Українська сторона поінформувала, що активно вирішує це питання. З 2014 року фахівці розмінували на Донбасі 29 тисячі гектарів території, виявили та ліквідували 420 тисяч вибухонебезпечних предметів.

Натомість, бойовики розмінуванням не переймаються. Днями в окупованій Горлівці на російській міні підірвалися діти, троє загинули, двох поранено.