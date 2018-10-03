У Мінську не змогли домовитися про обмін заручниками [ Редактировать ]
На переговорах тристоронньої контактної групи в Мінську знову не вдалося домовитися щодо можливого обміну заручниками.
Представники української сторони кажуть - росіяни не хочуть забирати своїх, а бойовики вимагають передати їм кілька сотень злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців.
Українські перемовники також повідомили, що ватажки псевдореспублік, за підтримки Росії, готуються до місцевих виборів, що суперечить Мінським домовленостям.
Українська сторона проінформувала про кричущі факти порушення перемир'я. З 29 серпня по 30 вересня найманці здійснили 789 обстрілів, 80 разів зі зброї, що заборонена мінськими угодами.
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