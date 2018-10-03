Росія передала Сирії комплекси С-300. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Загалом поставили 49 одиниць техніки. Планують, що встановлять системи вже до 20 жовтня.

На цю інформацію вже відреагували у Державному департаменті США. Прес-секретар Держдепу Гізер Нойєрт заявила, що постачання Росією комплексу С-300 до Сирії може призвести до серйозної ескалації.

С-300 - це сімейство зенітно-ракетних комплексів, що здатні вражати цілі на різних висотах і різних дуальностях, від декількох - до 200 кілометрів.