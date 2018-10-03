Коли пошкоджений автобус зможе знову вийти на маршрут - поки що не ясно

У Львові спалахнула маршрутка з пасажирами - просто під час руху. Вогонь гасили десять рятувальників. Що саме сталося і чим усе закінчилося - дізнаємося від Галини Якушко.

Комунальний автобус номер 5А після робочого дня повертався у парк. У салоні було двоє пасажирів. Раптом водій відчув різкий запах горілого, на зупинці випустив пасажирів, зайняв ліву смугу руху і зупинився перед світлофором. Вийшов із салону та відімкнув акумулятор, після чого почалася пожежа.

"Пожежа виникла в моторному відсіку автобусу під час його руху. В салоні автобусу пасажирів не перебувало. Водій до прибуття пожежно - рятувальних підрозділів намагався сам ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника, проте це йому не вдалось", - говорить Ігор Курус спеціаліст відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГУ ДСНС у Львівській області.

Вогонь знищив обшивку автобуса, пошкодив сидіння. Основні комплектуючі, такі як двигун та коробка передач, уціліли. Чому виникло загорання поки що з'ясовують.

"Проблема цих лазів, - і не тільки цієї машини, а й інших, - у тому, що обшивка там з пінопласту, тому, як тільки задимілося. Якщо б у вагоні не було пінопласту, я думаю, що водій міг би локалізувати цю пожежу і не було би нічого страшно", - говорить Орест Хамула директор ЛКП АТП.

Автобус пройшов технічний огляд несправностей ніхто не виявив. Його виготовили 8 років тому. Місцеві активісти запевняють тоді виробники не встигали виконати замовлення, тому проводку робили нашвидкоруч. Тепер же за автобусами потрібен належний догляд.

"Вони просто були на ізолєнті. Виробництва робилося це робилося ляп-тяп. Треба дивитися до електричної запчастини до вузлів, котрі можуть відійти, особливо в нас у Львові - бруківка, воно все дрєбєжить, воно може відійти і в любий момент може закоротити це просто належно з періодичністю треба було дивитися", - пояснює Святослав Товстига, голова ГО "За якісний транспорт".

Коли пошкоджений автобус зможе знову вийти на маршрут - поки що не ясно. Як і те, скільки львів'янам доведеться заплатити за його відновлення.