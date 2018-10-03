Працюй та знімай стрес - водночас. У Таїланді в деяких компаніях працюватимуть не лише люди, а й собаки. Чи всі задоволені такими нововведеннями - розкаже Єлизавета Журавель.

Робочий день в одному із рекламних агентств Бангкока розпочинається не з численних телефонних дзвінків та перебирання цінних паперів, а з розваг. До команди співробітників приєдналися собаки. Чотирилапі улюбленці мають особливу місію - створювати невимушену атмосферу та зменшувати нервове напруження.

"Наявність домашніх тварин допомагає працівникам заряджатися енергією та позитивом протягом усього дня. Чи не прекрасно, коли ти можеш знайти вільну хвилинку, щоб побавитися з пухнастиком", - говорить Ананканарт Конгпанічку, менеджер цифрового маркетингу.

Усі собаки ретельно оглянуті ветеринарами і не становлять жодної загрози для людини. Напередодні їм зробили щеплення, а деяким - навіть пошили спеціальні костюми з логотипом компанії.

"Особисто я дійсно люблю собак, а коли вони ще й перебувають із тобою в офісі - це додає якихось сил та бажання працювати більш плідно. Однією рукою я набираю текст, а другою - годую цуценят", - говорить Тімафорн Фопіпа, співробітниця рекламного агентства.

Утім, не усі радіють тваринам на робочому місці. Тим, хто має алергічні захворювання така ініциатива не до душі. А деяким складно зосередитися на роботі, особливо коли собаки залазять на стіл та засинають прямо на клавіатурі.

"Особисто я не можу працювати, коли собаки бігають всюди та гавкають. Коли вони надто активні, у офісі виникає хаос, і ти починаєш ще більше дратуватися", - говорить Трамас Ватанау, співробітниця рекламного агентства.

У компанії, яка надає такі незвичайні послуги, розповідають, - утримання домашніх тварин в офісах ще на стадії розробки та тестування. Однак працівники запевняють, що найближчим часом зроблять усе можливе, аби присутність пухнастиків приносила лише задоволення.