Мужчина лишился руки в харьковском метро [ Редактировать ]
В среду, 3 октября, на станции "Студенческая" харьковского метрополитена мужчина бросился под поезд. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.
"В 6:45 на станции "Студенческая" мужчина прыгнул на путь", - сказано в нем.
Станции "Героев Труда", "Академика Павлова" и "Студенческая" были закрыты для обслуживания пассажиров.
Поезда на Салтовской линии следовали от станции "Исторический музей" до станции "Академика Барабашова".
После снятия напряжения с контактного рельса работники подняли пассажира на платформу и передали сотрудникам полиции и медикам.
В 7:05 движение на Салтовской линии было восстановлено.
Представитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области сообщил журналистам, что мужчина остался жив, у него ампутирована рука.
Сейчас его личность и причины поступка устанавливаются.
Недавно в Киеве на станции метро умер мужчина.
по теме
В Харькове во двор жилого дома бросили гранату
В Харькове на территории одного из частных домовладений произошел взрыв
Жуткое ДТП: на пешеходном переходе сбили женщину (фото)
Трагедия произошла поздно вечером на Московском проспекте
День рождения в харьковском вузе обернулся смертью
В одном из лучших университетов страны нашли мертвого человека
Жуткое ДТП в Харькове: погибли два пенсионера (фото)
Смертельное ДТП произошло в Харькове 16 сентября в первой половине дня