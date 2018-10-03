В среду, 3 октября, на станции "Студенческая" харьковского метрополитена мужчина бросился под поезд. Об этом сообщает пресс-служба метрополитена.

"В 6:45 на станции "Студенческая" мужчина прыгнул на путь", - сказано в нем.

Станции "Героев Труда", "Академика Павлова" и "Студенческая" были закрыты для обслуживания пассажиров.

Поезда на Салтовской линии следовали от станции "Исторический музей" до станции "Академика Барабашова".

После снятия напряжения с контактного рельса работники подняли пассажира на платформу и передали сотрудникам полиции и медикам.

В 7:05 движение на Салтовской линии было восстановлено.

Представитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в области сообщил журналистам, что мужчина остался жив, у него ампутирована рука.

Сейчас его личность и причины поступка устанавливаются.

Недавно в Киеве на станции метро умер мужчина.