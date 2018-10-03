Умер Роман Карцев: когда и где похоронят артиста [ Редактировать ]
Фото: Кино-Театр.ру
Стала известна дата похорон легендарного артиста Романа Карцева. Они состоятся 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.
Его могила будет находиться на Аллее актеров рядом с поэтом Шаинским.
С артистом можно будет проститься в Доме литераторов.
Ранее мы писали о причине смерти Романа Карцева.
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