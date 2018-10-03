Стала известна дата похорон легендарного артиста Романа Карцева. Они состоятся 4 октября на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщают российские СМИ.

Его могила будет находиться на Аллее актеров рядом с поэтом Шаинским.

С артистом можно будет проститься в Доме литераторов.

Ранее мы писали о причине смерти Романа Карцева.