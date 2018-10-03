Удивительные фото: как выглядит человек под микроскопом [ Редактировать ]
Организм человека считается самым сложным среди всех существ на нашей планете. Многие тайны человеческого тела до сих пор остались неразгаданными. Тем не менее, сейчас известно много интересного, пишет Нronika.info.
Предлагаем вам взглянуть на некоторые части нашего тела под микроскопом и убедиться в том, настолько невероятно сложно устроен наш организм. Эти удивительные снимки просто поражают.
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