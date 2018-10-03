Жители планеты будут погибать от засух - ученые [ Редактировать ]
Ученые из Китая назвали регионы на планете, которые больше других подвержены угрозе сильнейших засух в связи с ростом глобальной средней температуры. В зоне риска оказались Южная Европа, Южная Африка, Северная Азия и другие, пишет Phys.org.
Специалисты заявляют, что в случае дальнейшего повышения температур доступ к воде снизится по всей Земле. При наиболее благоприятном сценарии, предусмотренном Парижским соглашением 2015 года, где допустимая норма повышения температур - 1,5 градуса Цельсия, ощутимый дефицит воды все же возникнет.
Он будет умеренным в Восточной и Южной Азии, Восточной и Западной Африке, а также Центральной Европе. Больше будут ему подвержены Северная Азия, Южная Африка, Южная Европа, Средиземноморье, Исландия, Гренландия и Аляска. В целом же водообеспеченность сократится по всей Земле, а от засух будет страдать на 117 миллионов человек больше.
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