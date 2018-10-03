Кінець епохи. У Чернівцях помер відомий трубач, який щодня грав на вершині міської Ратуші - знамениту буковинську мелодію. Послухати її з'їжджалися туристи з усього світу. А знану "Марічку" називали візитівкою міста над Прутом. Чим тепер зустрічатимуть туристів? Наші журналісти дізнавалися.

Його називали людиною-легендою. Чотирнадцять років поспіль щодня буковинський музикант Василь Козак піднімався на вершину міської Ратуші, аби рівно у полудень зіграти "марічку".

І в сніг, і в хуртовину, трубач не зраджував традиціям. Композицію виконував на чотири сторони світу. Після смерті Василя Козака один день на Ратуші було тихо. У пам'ять про музиканта, в міській раді вирішили: "Марічку" гратимуть.

"Ми організовували такі зустрічі в сесійній залі, де Козак розповідав про себе, про свою історію, про своє життя. Показував свій талант, своє вбрання. Це була, дійсно, візитівка Чернівців", - говорить Олександр Паскар, заступник Чернівецького міського голови.

Без трубача Чернівці вже й не уявляють ані містяни, ані туристи. Нерідко гості приїжджали сюди саме для того, щоб послухати славнозвісну "Марічку".

"Це настільки перехоплювало дух, що навіть коли слухаєш від людей, котрі були учасниками цієї події, у них аж б'ється серце, коли чуєш про те, що ідеш по вулиці і тут раз - чуєш трубу, яка в 12 годині грає чарівну мелодію "Марічка", - говорить Іван Шкіндюк, гість Чернівців.

Та традицію не перериватимуть. У міськраді вже знайшли іншого трубача - учня Василя Козака. Вимоги до нього такі ж - грати мелодію на чотири сторони світу. І, обов'язково, в національному одязі.

"Для міста, для Ратуші, це вже предмет гордості. Це вже як має бути. Хто би не їхав - чи з Києва, чи з Європи, чи наші чернівчани - вони просто знають, що на 12 годину буде трубач. Ну, не вартує таку родзинку дорогу втрачати. Ми не так багато їх маємо, таких вартісних, аби розкидатися такими речами", - запевняє Леся Щербанюк, екскурсовод.

Уже відсьогодні "Марічка" знов звучатиме з вершини Ратуші. Послухати мелодію можна рівно у полудень.