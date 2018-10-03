На Одещині спалах сибірської виразки. Захворіли жителі Міняйлівки. Всі контрольні відомства підняли за тривогою. Докладніше про надзвичайну ситуацію - розкажуть наші кореспонденти.

Усі п'ятеро хворих перебувають у Саратській райлікарні. Журналістів до них не пускають. Діагноз "сибірська виразка"вже Точно підтвердили в одного з пацієнтів, решта чекають лабораторних досліджень. Стан хворих - ближче до задовільного, кажуть лікарі. У всіх характерне запалення на шкірі.

"Это так называемый специфический сибирско-язвенный карбункул Это спорообразующая бактерия, характеризуется тем, что длительный период времени - десятилетиями - может сохраняться в почве", - говорить Євген Нагнойний, головлікар Саратської центральної районної лікарні.

А почалося все тиждень тому в селі Міняйлівка. Четверо чоловіків і жінка допомагали сусідам - ​​обробляли тушу раптово померлої корови. Як стало зрозуміло зараз, смерть тварини спричинила - сибірська виразка. Вона не була вакцинована і, найімовірніше, заразилася на пасовищі. Господиня думала: корівка просто захворіла, і вирішила її забити.

"Я сделала раствор, медик пришел, сказал мне, что делать, я сделала, думала, может, пройдет. Пришла - она уже валяется", - говорить Наталя Бурлак, жителька села Міняйлівка.

Тепер на околицях Міняйлівки стоять ось такі блокпости - з поліцією і Нацгвардією. Правоохоронці зупиняють машини. Стежать, щоб люди не вивозили м'ясо, адже воно може бути інфікованим. Перевіряють усіх тварин, які могли пастися разом із хворою коровою.

"Введен 14-суточный карантин на вывоз крупного рогатого скота Провели полную проверку населения четырех сел на возможность заболеваемости сибирской язвой", - говорить Антон Лобан, голова Саратської райдержадміністрації.

Поки що нових випадків захворювання ні серед тварин, ні серед людей фахівці не виявили. Але розслаблятися рано: інкубаційний період триває два тижні. Утім, в обласному управлінні охорони здоров'я - місцевих жителів заспокоюють.

"Мы четко знаем, что человек больной передать заболеваемость сибирской язвой другому человеку - не может: это исключено", - говорить Оксана Рокунець-Сорочан, заступник керівника Управління медичної діяльності Одеської ОДА.

До речі щеплення від сибірської виразки в Україні не роблять, а вакцину не закуповують. Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

За його словами - щеплення можуть запропонувати співробітникам, чия робота пов'язана з ризиком зараження сибірською виразкою. Варто також відзначити, що в даному випадку йдеться про так звану шкірну форму сибірської виразки. Порівняно з легеневою або кишковою - які смертельно небезпечні - вона найлегша.