Землетрус у Індонезії "запустив" виверження вулкану [ Редактировать ]
На індонезійському острові Сулавесі - після руйнівного землетрусу та цунамі - почав вивергатися вулкан Сопутан. Вогняна гора викинула стовп диму 6 кілометрів заввишки. Небо над островом затягнуло чорною хмарою.
Про евакуаію влада не оголосила, утім підвищила рівень небезпеки у районах прилеглих до вулкану. Країна ще не оговталася від цунамі, яке накрило Сулавесі 29 вересня. Стихія забрала життя вже близько 1200 людей, а міста на узбережжі - перетворили на суцільні руїни
"Тут колись був найбільший у Палу торговельний центр - Рамаяна. Тепер на його місці - лише уламки. Будівлю зруйнував землетрус. Конструкції не витримали підземних поштовхів. Він був візитівкою міста. А тепер він похований під землею".
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