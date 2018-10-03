Стихія забрала життя вже близько 1200 людей

На індонезійському острові Сулавесі - після руйнівного землетрусу та цунамі - почав вивергатися вулкан Сопутан. Вогняна гора викинула стовп диму 6 кілометрів заввишки. Небо над островом затягнуло чорною хмарою.

Про евакуаію влада не оголосила, утім підвищила рівень небезпеки у районах прилеглих до вулкану. Країна ще не оговталася від цунамі, яке накрило Сулавесі 29 вересня. Стихія забрала життя вже близько 1200 людей, а міста на узбережжі - перетворили на суцільні руїни

"Тут колись був найбільший у Палу торговельний центр - Рамаяна. Тепер на його місці - лише уламки. Будівлю зруйнував землетрус. Конструкції не витримали підземних поштовхів. Він був візитівкою міста. А тепер він похований під землею".