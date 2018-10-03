Кабинет министров Украины урегулировал механизм исчисления трудового стажа физических лиц-предпринимателей для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или записей в ней. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Соответствующее решение принято на заседании правительства.

Кабмин определил, что период ведения предпринимательской деятельности с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе с применением фиксированного налога, с 1 января 1998 года по 31 декабря 2003 года учитывается в страховой стаж физического лица-предпринимателя на основании справки о регистрации лица, являющегося субъектом предпринимательской деятельности.

С 1 января 2004 года по 31 декабря 2017 года стаж учитывается по желанию лица при условии уплаты страховых взносов независимо от суммы уплаченных средств.

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