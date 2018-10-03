Травлю детей в Украине будут наказывать штрафами [ Редактировать ]
В Украине 67% детей страдают от буллинга (травли). Об этом заявляет Министерство внутренних дел, сообщают "Українськi Новини".
"Знаете ли вы, что около 67% украинских детей страдают от буллинга? То есть, каждый день в школе они чувствуют на себе психологическое унижение или физическое насилие", - сказано в сообщении.
В связи с данной ситуацией правоохранители начали акцию по противодействию буллингу.
Рада намерена ввести штраф до 3,4 тысяч гривен за буллинг.
Ранее мы писали о том, что в Украине запретят называть детей "странными" именами.
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