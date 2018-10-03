Супрун резко отреагировала на решение об увольнении [ Редактировать ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун отреагировала на решение профильного комитета парламента об ее увольнении.
"Воспринимаем вчерашнее постановление комитета по вопросам здравоохранения об обращении к Кабинету министров Украины с требованием уволить команду агентов изменений Минздрава - как характерный ответ старой системы, которая больше всего стремится сохранить статус-кво", - написала Супрун в Facebook.
При этом и.о. министра обвинила оппонентов в клевете, а себя - победительницей, сопроводив публикацию иллюстрацией со словами "Когда спор проигран, клевета становится инструментом проигравших".
"Очень хорошо, что регулярно получаем такой фидбэк. Это помогает понимать, что мы действуем правильно и выполняем общественный запрос о настоящих изменениях", - написала она.
Супрун также заявила, что у нее и ее ведомства есть "мощная поддержка миллионов украинцев" и она продолжит работать.
Напомним, 2 октября Комитет Верховной Рады по вопросам здравоохранения единогласно поддержал постановление об обращении к Кабмину об увольнении Уляны Супрун и ее заместителя Александра Линчевского.
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