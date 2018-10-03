Верховна Рада вирішила повторно розглянути принципово нову модель приєднання до всіх інженерних мереж (електрики, води, газу, каналізації) у першому читанні. Таке рішення підтримало 228 парламентарів, в той час як прийняття законопроекту за основу - 197.

Як передбачається, вартість підключення покриватиметься виключно за рахунок інвестиційної складової тарифу, що унеможливить корупцію та приховані чи дублюючі платежі. По суті, це американський та ізраїльський підхід, - пояснює співавтор законопроекту, голова Комітету ВР з питань промислової політики Віктор Галасюк.

"За новою моделлю монополіст або надає інвестору готову "точку приєднання" безкоштовно, або гарантовано компенсує інвестору витрати на будівництво інфраструктури за наданими йому технічними умовами. Окрім нової економічної моделі приєднання до інфраструктури, законопроект 6671 передбачає також відкритість технічної документації монополістів щодо стану мереж, вільних потужностей, конкурентність підготовки технічних умов, а також чіткі покрокові процедури взаємодії монополістів з інвесторами та жорсткі санкції за їх порушення", - зазначає голова Комітету з питань промислової політики.

Очікується, що прийняття закону суттєво підвищить реальну інвестиційну привабливість України та прибере один з головних інвестиційних бар’єрів на вхід в українську економіку. Від нової моделі виграють всі: інвестори - через економію капітальних видатків, суб'єкти природних монополій - через збільшення обсягів споживання, територіальні громади - через інвестиції та податки, держава - через розвиток економіки та фінансову стабільність.

За оцінками експертів, законопроект №6671 збільшить ВВП мінімум на 1% на рік. "Він є важливою складовою #ПромПакетуРеформ. Саме тому його підтримують Мінекономіки, УСПП, ФРУ, ТПП, Американська торгівельна палата в Україні (AmCham), Офіс ефективного регулювання (BRDO), проект USAID LEV, Конфедерація будівельників, Ліга оборонних підприємств та ще з десяток профільних асоціацій", - коментує Віктор Галасюк.