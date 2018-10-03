Умирал в муках: в Днепре ребенок нашел гриб и съел [ Редактировать ]
В Днепре 7-летний мальчик отравился сырым грибом. 3 октября ребенка должны были везти на лечение в Киев, но он умер.
30 сентября школьник с друзьями гулял в посадке по улице Кильченской. Там он нашел сырой гриб и съел его. После этого началось расстройство и рвота: родители не могли понять в чем дело, сообщает местное издание "Наше Місто".
Лишь через два дня мальчик рассказал родителям, что съел гриб. Тогда ребенка срочно отвезли в больницу, где он 3 октября скончался.
Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии и если будут признаки невыполнения родителями обязанностей по уходу за ребенком, которые привели к смерти, то возбудят дело.
До этого сотни украинцев стали жертвами ядовитого урожая грибов.
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