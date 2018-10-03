Штрафы и уголовная ответственность: Порошенко подписал закон о контрабанде леса [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанных лесоматериалов". Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Закон предусматривает повышение штрафов за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.
"Президент подписал закон о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", – говорится в сообщении.
Закон также предусматривает введение уголовной ответственности за контрабанду леса. Согласно закону, перемещение через границу необработанных лесоматериалов вне таможенного контроля или сокрытие их от таможенного контроля влечет за собой наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Повторная контрабанда, контрабанда по предварительному сговору группой лиц или должностным лицом с использованием служебного положения влечет наказание в виде лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Контрабанда леса, осуществляемая организованной группой лиц или в особо крупном размере, будет наказываться лишением свободы на срок 10–12 лет с конфискацией имущества. Закон также усиливает ответственность за незаконную вырубку леса.
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