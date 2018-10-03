Скоростной поезд насмерть сбил пенсионерку на мопеде [ Редактировать ]
3 октября на станции Мироновка в Киевской области под колесами скоростного поезда погибла 61-летняя женщина, сообщили в региональном управлении Нацполиции.
"По спецлинии 102 обратилась дежурная железнодорожной станции, которая сообщила, что скоростной поезд переехал женщину, которая двигалась на мопеде. На место происшествия немедленно приехала следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.
Предварительно, пенсионерка пыталась переехать пути по пешеходному переходу и двигалась на красный свет. Машинист поезда Киев – Запорожье подавал звуковые сигналы, чтобы избежать трагедии, однако женщина их проигнорировала. По данному факту открыто уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности движения (ч.3 ст.276 УК Украины).
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