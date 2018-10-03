До 2021 года в Мариуполе должны завершиться текущие проекты по модернизации заводов, что будет способствовать улучшению экологической ситуации в Мариуполе. Об этом заявил председатель Донецкой областной госадминистрации (ДонОГА) Александр Куць во время отчета о первых 100 днях работы в своей должности.

"Принят график инвестирования в модернизацию, все мероприятия должны быть внедрены до 2021 года. Откровенно, есть на заводах комплектующие еще 1977-го года, и физической возможности с этим что-то сделать нет. Но все-таки выбросы уменьшились, и мы это видим",- цитирует губернатора "Новости Донбасса".

Он также добавил, что провел совещание на "Азовстали" и дал активистам возможность независимого контроля над экологией города. "Дал лабораторию и не оповестил об этом ни "Метинвест", ни другие заводы, то есть она потихоньку работает. Вот вам лаборатория и работайте в ней, когда хотите, она работает и ночью", – сказал Куць, сообщает 0629.ua.

Глава ДонОГА отметил, что данные независимой лаборатории будут переданы в инспекцию.

"К инспекции есть вопросы, вы знаете, что происходило с Приазовской инспекцией – там сменили руководителя, но это не основное, основное – подписать график модернизации. Инвестиции, которые сейчас вкладываются в модернизацию и улучшение экологической ситуации, должны завершить этот процесс до 2021 года. И потом каждая труба, каждый выброс будет отмечен соответствующими датчиками", – сообщил Куць.

Напомним, ранее в Мариуполе главу Азовской морской экологической инспекции Григория Зуба отстранили от должности. По словам губернатора, все нарушения, связанные с деятельностью Азовской госэкоинспекции и других связанных с экологией ведомств в Мариуполе расследуются прокуратурой Донетчины.