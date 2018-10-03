"Мінувальнику" Собору Святої Ольги обрано запобіжний захід [ Редактировать ]
Київською місцевою прокуратурою №2 повідомлено про підозру 35-річному жителю міста Києва за фактом неправдивого повідомлення про підготовку вибуху, повідомляє прес-служба прокуратури міста Київа.
Так, 28.09.2018 до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про замінування Собору Святої Ольги, розташованого на вул. Архітектора Вербицького.
У ході відпрацювання вказаної інформації працівники кінологічної служби та вибухо-технічного відділу із залученням службового собаки обстежили будівлю Собору та прилеглої до нього території, однак підозрілих предметів, а також вибухонебезпечних предметів та речовин не виявили.
Проведеними першочерговими слідчими діями «мінера» вдалося встановити та затримати.
На даний час правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 259 КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
За вчинене йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
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