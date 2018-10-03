Нарушение ПДД в Украине будут фиксировать по-новому [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины расширил перечень технических средств, которыми планируется обустроить дороги для контроля скорости и других нарушений правил дорожного движения (ПДД).
До сих пор контроль безопасности дорожного движения осуществляться исключительно с помощью средств дистанционного измерения скорости движения автомобилей, таких как TruCAM или "Визир" - они использовались с операторами "с рук".
Отныне вместе с использованием средств дистанционного контроля скорости, разрешено использование средств определения его пространственно-временных координат и средств с функцией фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в автоматическом режиме.
Введение новых систем повысит качество контроля за соблюдением правил дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства.
Решение Кабмина вносит соответствующие изменения в Технический регламент законодательно регулируемых средств измерительной техники, а также перечень категорий законодательно регулируемых средств измерительной техники, подлежащих периодической поверке.
Задействование новейших технологий на дорогах окажет положительное экономическое влияние на национальных производителей, которые эти технологии производят, считают в Кабинете министров.
Напомним, 27 сентября вступил в силу закон, предполагающий нововведения в правилах дорожного движения и изменение размеров штрафов для нарушителей.
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