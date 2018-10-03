Для владельцев смартфонов создали шестой палец (видео) [ Редактировать ]
Роботизированное устройство в виде пальца, которое крепится к смартфону или планшету разработал стартап MobiLimb.
Практическое применение роботизированного пальца для манипулирования смартфоном пока не раскрыто, но он может, к примеру, "мягко поглаживать тыльную сторону вашей руки, пока вы возитесь в своем телефоне", сообщает ScienceAlert.
MobiLimb использует пять крошечных двигателей для придания скорости движения пальца и его точности.
До этого в Британии создали шестой палец для творческих людей.
по теме
На Філіппінах створили безпілотне аеротаксі (відео)
Літальний апарат підіймається на висоту шість метрів і розганяється до 60 кілометрів на годину
Новый iPhone: Apple представила готовый смартфон (видео)
Apple представила новый смартфон iPhone Xs и его крупную версию iPhone Xs Max
ВСУ получили технику нового поколения (фото)
Вооруженным силам Украины передали модернизированных танков и бронетранспортеров нового поколения
Hyperloop: появились первые фото реальной капсулы
В HyperloopTT надеются, что первую поездку новый транспорт осуществит через 3 года
Новый iPhone разочаровывает владельцев "глюками" (видео)
Владельцы новых iPhone XS и iPhone XS Max массово жалуются на девайс