Роботизированное устройство в виде пальца, которое крепится к смартфону или планшету разработал стартап MobiLimb.

Практическое применение роботизированного пальца для манипулирования смартфоном пока не раскрыто, но он может, к примеру, "мягко поглаживать тыльную сторону вашей руки, пока вы возитесь в своем телефоне", сообщает ScienceAlert.

MobiLimb использует пять крошечных двигателей для придания скорости движения пальца и его точности.

До этого в Британии создали шестой палец для творческих людей.