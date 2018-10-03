В Украине запретили два популярных лекарства [ Редактировать ]
В Украине установили запрет на препарат для разжижения крови и средство для лечения макулярного (центра сетчатки глаза) отека, сообщает Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками
Так, в стране запретили таблетки Клопидогрель серии 20517. Производитель лекарства ООО Опытный завод ГНЦЛС, Украина. Регистрационное удостоверение - UA/3924/01/01.
Запрет установили из-за отрицательного заключения лаборатории по контролю качества лекарств и из-занесоответствия по показателям Растворение, Однородность дозированных единиц.
Лекарство Клопидогрель применяется для профилактики атеротромбоза у взрослых. Также в Украине запретили реализацию, хранение и применение лекарственного средства Озурдекс. Запрет установлен из-за "поступления сообщений от регуляторного органа в сфере контроля качества лекарственных средств Республики Ирландия (Health Products Regulatory Authority) по выявлению силиконовой доли в игле аппликатора в сериях E81083, E80567, E79922, E79891, E79233F, Е79233".
Ранее в Украине запретили популярный препарат из-за побочных эффектов.
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