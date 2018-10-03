Елена Путилова срочно нуждается в дорогостоящей операции головного мозга - у нее аденокистозный рак. Опухоль находится в труднодоступном месте, украинские и беларусские врачи оперировать Елену отказались.

"Первые симптомы заболевания проявились в октябре 2017 года, начала опускаться веко правого глаза. Первоначально я обратилась к окулисту, который направил меня к невропатологу. Было назначено лечение, а также ряд анализов и МРТ головного мозга которое не показало каких либо отклонений. После проведения лечения проявилось ухудшение, а именно начались боли в области верхней ветки тройничного нерва", - рассказала Елена.

"Далее на протяжении восьми месяцев я обращалась с моим заболеванием в разные медицинские учреждения (Тернопольский областной психоневрологический диспансер, Черниговская областная больница, Институт нейрохирургии г. Киев, Клиника Verum г. Киев), где мне был поставлен предварительный диагноз Синдром Толоса-Ханта, и назначено лечение. Мной были пройдены две гормонотерапии, однако лечение не давало результата" - поделилась женщина.

Елена обращалась к украинским врачам, когда те не смогли помочь - поехала в Беларусь. Там поставили диагноз - цилиндрома, аденокистозный рак.

"В связи с тем, что месторасположение опухоли находится в очень труднодоступном месте специалисты в Украине и Беларуси отказались проводить операцию, после чего я была вынуждена обратится к немецким специалистам г. Мюнхен, которые после проведения 24.09.2018 компьютерной томографии на 9.10.2018 назначили проведение биопсии и предоперационных анализов, после чего будет назначена дата операции", - рассказала Елена.

Карта для сбора средств на лечение:

Приватбанк 4149 6293 9838 9775 Путілова Олена Юріївна