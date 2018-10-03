МЗС України завтра передасть Угорщині ноту, у якій проінформує про те, що угорський консул, котрий "роздавав паспорти" у Береговому, повинен покинути Україну. Про це заявив очільник українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін.

За його словами, Київ пропонуватиме Будапешту консультації щодо подальшого дотримання Віденської конвенції про консульські зносини. Глава української дипломатії також зазначив, що під час останньої зустрічі з угорським колегою Петером Сійярто, тому було викладено юридичні та політичні аргументи стосовно цієї ситуації, однак угорський міністр "очікувано з ними не погодився".

"З цим консулом ми все вже вирішили - до побачення. Саме ми маємо перехопити ініціативу на Закарпатті. Якщо у нас завжди буде домінувати на Закарпатті контрабанда і те, що українці будуть їхати на заробітки - ми ніколи не зробимо Закарпаття регіоном, який заслуговує на те, щоб бути одним з хапів, щоб бути і в центральній Європі, і в Європі", - заявив Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.