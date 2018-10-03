"Укроборонпром" продемонстрував новітні зразки озброєння - Порошенко [ Редактировать ]
Українське військо отримало 16 танків та 5 БТРів виробництва Державного концерну "Укроборонпром". Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.
Танки Т-80 та Т-64 повністю відновлені на Харківському бронетанковому заводі. А п'ять нових бронетранспортерів - це робота Конструкторського Бюро імені Морозова.
Також "Укроборонпром" продемонстрував новітні зразки озброєння: реактивну систему залпового вогню "Верба", ракетний комплекс "Сапсан" та БТР-4МВ1, створений з урахуванням стандартів НАТО.
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