Українське військо отримало 16 танків та 5 БТРів виробництва Державного концерну "Укроборонпром". Про це Петро Порошенко повідомив у Facebook.

Танки Т-80 та Т-64 повністю відновлені на Харківському бронетанковому заводі. А п'ять нових бронетранспортерів - це робота Конструкторського Бюро імені Морозова.

Також "Укроборонпром" продемонстрував новітні зразки озброєння: реактивну систему залпового вогню "Верба", ракетний комплекс "Сапсан" та БТР-4МВ1, створений з урахуванням стандартів НАТО.